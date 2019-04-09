Спешил с друзьями в бар: в Казани иномарка снесла ограждение и опрокинулась на крышу
Авария произошла 8 апреля вечером в Советском районе столицы Татарстана на перекрестке улиц Фучика и Ломжинская. По предварительным данным, водитель иномарки "ДЭУ Нексия" превысил безопасную скорость и вылетел на обочину, где его автомобиль снес дорожное ограждение и перевернулся на крышу.
Три пассажира иномарки выбрались из салона автомобиля самостоятельно, и сразу после этого разбежались в разные стороны. Водитель же вылез с трудом, получив резанные раны от разбившегося стекла.
Очевидцам, помогавшим мужчине, он пояснил, что спешил вместе с друзьями в бар. По предварительным данным, мужчина сел за руль пьяным.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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