Спешил с друзьями в бар: в Казани иномарка снесла ограждение и опрокинулась на крышу

СЕГОДНЯ 16:30 2019-04-09T16:30:52+03:00

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Авария произошла 8 апреля вечером в Советском районе столицы Татарстана на перекрестке улиц Фучика и Ломжинская. По предварительным данным, водитель иномарки "ДЭУ Нексия" превысил безопасную скорость и вылетел на обочину, где его автомобиль снес дорожное ограждение и перевернулся на крышу.

Три пассажира иномарки выбрались из салона автомобиля самостоятельно, и сразу после этого разбежались в разные стороны. Водитель же вылез с трудом, получив резанные раны от разбившегося стекла.

Очевидцам, помогавшим мужчине, он пояснил, что спешил вместе с друзьями в бар. По предварительным данным, мужчина сел за руль пьяным.

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ИСТОЧНИК KP.RU