В Казани суд продлил арест для лихача, который протащил за машиной сотрудника ГИБДД
Ново-Савиновский районный суд Казани принял решение оставить под стражей 37-летнего Алмаза Заутдинова.
Несмотря на старания адвоката отправить подзащитного домой, Заутдинов останется в камере до 14 мая.
Напомним, мужчина обвиняется в том, что 13 февраля этого года на перекрестке улиц Восстания и Ибрагимова сбил и протащил за собой сотрудника ГИБДД.
Наезд на инспектора ДПС в Казани попал на видео.
Произошло это, когда полицейский остановил автомобиль под управлением Заутдинова за нарушение ПДД.
Водитель, зажав стеклом руку стража порядка, протащил его за автомобилем и врезался во встречную иномарку. Инспектора госпитализировали, а Заутдинов сбежал. Его задержали 14 февраля на квартире знакомого. Оказалось, что мужчина сел за руль, будучи лишенным водительских прав.
Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
ИСТОЧНИК KP.RU