В Казани суд продлил арест для лихача, который протащил за машиной сотрудника ГИБДД

СЕГОДНЯ 15:09 2019-04-09T15:09:06+03:00

Мужчина просидит в камере до 14 мая. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Алмаз Заутдинов обвиняется в применении насилия, опасного для жизни и здоровья представителя власти [видео]

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Ново-Савиновский районный суд Казани принял решение оставить под стражей 37-летнего Алмаза Заутдинова.

Несмотря на старания адвоката отправить подзащитного домой, Заутдинов останется в камере до 14 мая.

Напомним, мужчина обвиняется в том, что 13 февраля этого года на перекрестке улиц Восстания и Ибрагимова сбил и протащил за собой сотрудника ГИБДД.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/691761" frameborder="0"></iframe> Наезд на инспектора ДПС в Казани попал на видео.

Произошло это, когда полицейский остановил автомобиль под управлением Заутдинова за нарушение ПДД.

Водитель, зажав стеклом руку стража порядка, протащил его за автомобилем и врезался во встречную иномарку. Инспектора госпитализировали, а Заутдинов сбежал. Его задержали 14 февраля на квартире знакомого. Оказалось, что мужчина сел за руль, будучи лишенным водительских прав.

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ИСТОЧНИК KP.RU