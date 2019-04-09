Туалеты снести: исторические Полукамушки в Зеленодольске обновят до конца 2019 года
Стало известно, что исторический микрорайон Полукамушки в Зеленодольске будет полностью обновлен к концу 2019 года. По информации «Новостей Зеленодольска» работы по реконструкции должны начаться уже в апреле.
По требованию министерства культуры Татарстана внешний вид домов микрорайона должен остаться прежним, так как они являются охраняемыми объектами. Вместо этого каменная кладка на первых этажах будет обновлена, срубы второго этажа - заменены, фундамент - укреплен, а стены – утеплены. После планируется снести обветшавшие входные группы и холодные туалеты с чуланами.
Благодаря обновлению Полукамушков площадь квартир в домах должна увеличиться.
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ИСТОЧНИК KP.RU