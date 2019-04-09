Туалеты снести: исторические Полукамушки в Зеленодольске обновят до конца 2019 года

СЕГОДНЯ 15:32 2019-04-09T15:32:13+03:00

Работы по реконструкции микрорайона должны начаться уже в апреле

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Стало известно, что исторический микрорайон Полукамушки в Зеленодольске будет полностью обновлен к концу 2019 года. По информации «Новостей Зеленодольска» работы по реконструкции должны начаться уже в апреле.

По требованию министерства культуры Татарстана внешний вид домов микрорайона должен остаться прежним, так как они являются охраняемыми объектами. Вместо этого каменная кладка на первых этажах будет обновлена, срубы второго этажа - заменены, фундамент - укреплен, а стены – утеплены. После планируется снести обветшавшие входные группы и холодные туалеты с чуланами.

Благодаря обновлению Полукамушков площадь квартир в домах должна увеличиться.

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ИСТОЧНИК KP.RU