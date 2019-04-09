2019-04-09T15:32:13+03:00
Общество

Туалеты снести: исторические Полукамушки в Зеленодольске обновят до конца 2019 года

Работы по реконструкции микрорайона должны начаться уже в апреле
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: kazanreporter.ruФото: kazanreporter.ru
Изменить размер текста:

Стало известно, что исторический микрорайон Полукамушки в Зеленодольске будет полностью обновлен к концу 2019 года. По информации «Новостей Зеленодольска» работы по реконструкции должны начаться уже в апреле.

По требованию министерства культуры Татарстана внешний вид домов микрорайона должен остаться прежним, так как они являются охраняемыми объектами. Вместо этого каменная кладка на первых этажах будет обновлена, срубы второго этажа - заменены, фундамент - укреплен, а стены – утеплены. После планируется снести обветшавшие входные группы и холодные туалеты с чуланами.

Благодаря обновлению Полукамушков площадь квартир в домах должна увеличиться.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24