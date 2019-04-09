10 апреля в Казани запланировано массовое отключение от света

СЕГОДНЯ 16:04 2019-04-09T16:04:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Так, с 8.00 до 17.00 света не будет в Авиастроительном районе: ул.Большая Заречная, 1, 2, 3, 4, 4а, 6, 7, 8, 10, 10а, 12, 14, 16, 18, 18а, 20, 20а, ул.Камчатская, 33-111, 111а, ул.Лядова, 5, ул.Малая Заречная, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12а, 14, 14а, 18, 18а, 18 б, 20, 22, 24, ул.Сахалинская, 34, 36, 38, 40, 40а.

В это же время обесточат поселок Борисоглебское - ул.Шоссейная, 68-120, а также частный сектор поселка Сухая река: ул.2-я Заречная, 60, 62, ул.Большая Заречная, 61-114, 62-116, ул.Верхоянская, 23-41, 29а, 34-48, 48а, ул.Граничная, 18-24, 19-33, ул.Керченская, 23-41, 24-42, 30а, ул.Ударная, 33, 39а, 40, ул. Челюскина, 92-108, 95-109, 101а, 103а, 105а, 107а, 109а, 110а, 111, 113, 115, 117, 119, 114, 116, 116а, 118, 118а, 122.

Кроме того, с 8.00 до 17.00 света отключат в Вахитовском районе: Кировский переулок, 3, 4, 5, ул.Лево-Булачная, 24, ул.Московская, 22, ул.Роторная, 7, 9, 11, ул.Чернышевского, 22, 24/23, 25/26, 27а.

С 9.00 до 17.00 его также не будет по адресам: ул.Попечерно-Центральная, 6, ул.Рабочей Молодежи, 11, 22, ул.Центральная, 35, 39.

С 8.00 до 17.00 электричество пропадет и в Кировском районе: переулок Герцена, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ул.Красикова, 60, ул.Магазинная, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14а, 16, 17, 18, 19, ул.Тепловозников, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39а, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 54а, 54б, 54г, 55, 57, 61, 63, ул.Черногорская, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12.

В это же время без света оставят поселок Поповка Приволжского района по улицам: 1-я Волнистая, 1-я Тракторная, Комбайнерская, Крестьянская, Русловая, Юл Урам.

И с 8.00 до 17.00 дома по адресам: ул.2-я Тихорецкая, 10, ул.Техническая, 46а, 49, ул.Тихорецкая, 39 и в частном секторе по улице Сабит.

Не будет света в это время и в поселке Салмачи по улицам: Мифтахетдина Акмуллы, Веселая, Газовая, Мянгелек, Мирхайдара Файзи, Цветной переулок, Файзрахмана Юнусова.

А с 9.00 до 17.00 обесточат поселок Мирный по улицам: 1-я Аральская, 2-я Аральская, 4-я Давликеевская, Бульварная, Календарная, Красновидовская, Кулаевская, Мелитопольская, Молодости, Надеждинская, Надпойменная, Ново-Давликеевская, Подольская, Подлесная, Селькоров, Виталия Синицына, Счастливая, Тобольская, Томская, Черниговская, Ясная.

В Советском районе свет отключат с 8.00 до 17.00 в поселке Вознесенское по улицам: Алмачуар, Долгая, Жилякле, Знатная, Лейсан, Ореховая, Уракчи, Чирямле, Чэчэк, Эмет и в переулке Встречный.

К слову, в это же время запланировано отсутствие света и в поселке Привольный по улицам: Алексеевская, Алмачуар, Долгая, Знатная, Кизляу, Костромская, Лейсан, Таллык, Яшьлек.

ИСТОЧНИК KP.RU