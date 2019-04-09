2019-04-09T14:37:12+03:00
Происшествия

В Чебоксарах, чтобы поймать пьяного лихача, полицейские устроили погоню

Водитель при попытке скрыться повредил автомобиль ГИБДД и грузовую «Газель»
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: МВД ЧувашииФото: МВД Чувашии
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Этой ночью в Чебоксарах сотрудники ГИБДД получили сообщение о нарушителе – водитель автомобиля «Лада Гранта» проехал на «красный» и не проигнорировал требование об остановке.

Началась погоня за лихачем. Тот скрываясь от полицейских, решил затеряться среди жилых домов и заехал на улицу Дементьева. Беглец попал в ловушку – сотрудники ГИБДД заблокировали своей патрульной машиной выезд со двора.

Но даже тогда лихач отказался подчиняться требованиям остановиться. Он попытался вырваться, задев полицейский автомобиль и врезавшись при этом в стоящую рядом грузовую «Газель». Однако ему этого не удалось, и он был задержан.

- 32-летний чебоксарец, у которого имелись внешние признаки алкогольного опьянения, от прохождения медосвидетельствования отказался. В отношении него были составлены 4 протокола, - сообщили в МВД Чувашии.

К слову, лихача также привлекут к ответственности и за неуплату предыдущих штрафов за нарушение ПДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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