В Чебоксарах, чтобы поймать пьяного лихача, полицейские устроили погоню
Этой ночью в Чебоксарах сотрудники ГИБДД получили сообщение о нарушителе – водитель автомобиля «Лада Гранта» проехал на «красный» и не проигнорировал требование об остановке.
Началась погоня за лихачем. Тот скрываясь от полицейских, решил затеряться среди жилых домов и заехал на улицу Дементьева. Беглец попал в ловушку – сотрудники ГИБДД заблокировали своей патрульной машиной выезд со двора.
Но даже тогда лихач отказался подчиняться требованиям остановиться. Он попытался вырваться, задев полицейский автомобиль и врезавшись при этом в стоящую рядом грузовую «Газель». Однако ему этого не удалось, и он был задержан.
- 32-летний чебоксарец, у которого имелись внешние признаки алкогольного опьянения, от прохождения медосвидетельствования отказался. В отношении него были составлены 4 протокола, - сообщили в МВД Чувашии.
К слову, лихача также привлекут к ответственности и за неуплату предыдущих штрафов за нарушение ПДД.
ИСТОЧНИК KP.RU
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