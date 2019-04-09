2019-04-09T18:14:14+03:00
Экономика

С начала 2019 года татарстанские предприниматели получили льготных кредитов более чем на 600 миллионов рублей

Выдаваемые деньги должны быть направлены на инвестпроекты или пополнение оборотных средств
Олег ЛУГОВОЙ
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Как отмечают в Минэкономики Татарстана, программа со льготной ставкой для предпринримателей рассчитана на период до 2024 года.Как отмечают в Минэкономики Татарстана, программа со льготной ставкой для предпринримателей рассчитана на период до 2024 года.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Как подсчитали в гарантийном фонде Минэкономики Татарстана, за первый квартал 2019 года он выдал местным предпринимателям по программе льготного кредитования 600,6 миллиона рублей.

Это было сделано для того, чтобы возместить представителям малого и среднего бизнеса недополученные доходы по кредитам. При этом выданные им денежная поддержка должна быть направлена на инвестпроекты или пополнение оборотных средств.

В Минэкономики Татарстана отмечают, что программа со льготной ставкой рассчитана на период до 2024 года.

Ее участниками стали банки: ПАО «Промсвязьбанк», АО «Альфа-Банк», ООО «Камкомбанк», АО «МСП Банк», АО «Райффайзенбанк», ПАО РОСБАНК, АО «Россельхозбанк», ПАО Сбербанк, ПАО «Совкомбанк», Банк ВТБ (ПАО), ПАО «АК БАРС» БАНК, АО «АБ "РОССИЯ"», ООО КБЭР «Банк Казани», Банк Газпромбанк (АО), АО «Банк Интеза», АКБ «Энергобанк» (ПАО).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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