"Температурные показатели будут все выше и выше": казанцам сообщили о наступлении долгожданного тепла

СЕГОДНЯ 14:06 2019-04-09T14:06:21+03:00

По словам профессора КФУ Юрия Переведнцева, в ближайшие дни будет ясно и солнечно

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В Казань наконец-то пришла долгожданная весна. Так, на этой неделе в столице Татарстана будет ясная и солнечная погода, а температурные показатели будут идти вверх. Об этом рассказал заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ, профессор Юрий Переведенцев.

- В ближайшие дни погода будет обусловлена западной периферией антициклона, центр которого находится за Уралом. Будут стоят теплые солнечные дни. Притом температурные показатели с каждым днем будут все выше и выше. Таким образом, аномалия превысит +3 градуса, - заявляет Юрий Переведенцев.

Отметим, что температура будет плюсовой не только днем, но и ночью - 10 апреля до +5 градусов, а 11 апреля до +7. Днем в эти же даты температура воздуха поднимется до 11 и 14 градусов выше нуля соответственно.

В пятницу, 12 апреля, возможен дождь, но общей картины наступления климатической весны он не испортит. К слову, по данным Гидрометцентра Татарстана, дневные температуры в ближайшие дни будут куда выше, чем предсказывает профессор КФУ. Согласно прогнозу татарстанских синоптиков, уже в четверг, 11 апреля. может потеплеть до +19 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU