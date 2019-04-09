В Казани волонтеров, поработавших в общественном огороде, угостят кофе и мороженым

СЕГОДНЯ 14:53 2019-04-09T14:53:29+03:00

В этом году планируется расширить площадь огорода с 65 до 105 квадратных метров. Фото: Евгения ГУСЕВА

Пока уникальный для города проект реализуется в Горкинско-Ометьевском лесу

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В Казани объявлен набор волонтеров в Горкинско-Ометьевский лес для работы в общественном огороде. Пока уникальный для города проект стартует в начале мая.

Там добровольцам нужно будет высаживать растения и все лето ухаживать за ними. Осенью же, как и положено, на огороде намечен сбор урожая. В этом году планируется расширить его площадь с 65 до 105 квадратных метров.

Работы по подготовке и строительству площадки начнутся в конце апреля. Волонтерам казанского общественного огорода обещают кофе и мороженое, скидки на прокат летнего инвентаря, а также спецприглашения на мероприятия в других парках.

Напомним, данный проект начал реализовываться в столице Татарстана в прошлом году.

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ИСТОЧНИК KP.RU