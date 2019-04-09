2019-04-09T13:26:03+03:00
Общество

В Казани велосипедистка на скорости протаранила шлагбаум

Камера видеонаблюдения запечатлела это происшествие [видео]
Лика ИСАЕВА
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Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
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Жители Казани обсуждают в соцсетях видео о том, как девушка пыталась проехать сквозь шлагбаум. Эту попытку запечатлела камера видеонаблюдения, установленная на жилом доме №5а на улице Ершова.

В Казани велосипедистка на скорости протаранила шлагбаум.соцсети

Девушка подъезжает на скорости к шлагбауму, и не тормозит перед ним. В результате велосипедистка получает удар по груди и падает. В этот момент шлагбаум начинает подниматься вверх перед приехавшей во двор иномаркой.

Кто-то жалеет незнакомку, предполагает, что девушку ослепили фары подъехавшего автомобиля. Кто-то рекомендует быть бдительной на дороге.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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