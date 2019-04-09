В трех реках Татарстана за сутки уровень воды поднялся почти на 2 метра

СЕГОДНЯ 13:13 2019-04-09T13:13:21+03:00

Тем не менее, о ее выходе на пойму пока говорить рано

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Паводок-2019 в Татарстане - за последние сутки значительно поднялся уровень воды сразу трех рек на территории Татарстана. По данным республиканского МЧС, Меша, Малый Черемшан и Актай "поднялись" почти на 2 метра, если быть точнее, то от 121 до 196 сантиметров.

- На реках республики наблюдается формирование паводочной волны. Прибыль воды на большинстве водотоков республики в прошедшие сутки составила от 10 до 100 сантиметров, - подчеркнули в МЧС Татарстана.

Отметим, что уровни воды на реках наблюдаются на отметках ниже начала ее выхода на пойму. Так, на реке Малый Черемшан показатель ниже на 19 сантиметров, а на остальных реках он еще ниже.

На Куйбышевском водохранилище уровень воды у Верхнего Услона поднялся на 7 сантиметров и составил 50,19 метров. При этом, до опасного критического уровня еще далеко - почти 4 метра.

Та же картина наблюдается на Нижнекамском водохранилище у Набережных Челнов. Там вода поднялась до отметки в 63,35 метров, что ниже критического значения на 2.5 метра.

ИСТОЧНИК KP.RU