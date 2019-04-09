В Казани из незакрытой двери автобуса выпала 27-летняя девушка
Дорожно-транспортное происшествие произошло 8 апреля, в понедельник, в Приволжском районе столицы Татарстана.
По предварительным данным, в 18.30 во время движения автобуса "Нефаз", под управлением 37-летнего водителя, следовавшего по маршруту №31, напротив дома №9 по улице Рихарда Зорге из открытой двери автобуса выпала 27-летняя девушка.
- Во время падения пассажирка общественного транспорта получила множественные травмы, она госпитализирована, - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Казани. - В отношении водителя автобуса составлен административный протокол.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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