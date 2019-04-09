2019-04-09T12:06:08+03:00
Происшествия

В Казани из незакрытой двери автобуса выпала 27-летняя девушка

Она получила множественные травмы и была госпитализирована с места происшествия
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Пострадавшую увезли в больницу.Пострадавшую увезли в больницу.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Дорожно-транспортное происшествие произошло 8 апреля, в понедельник, в Приволжском районе столицы Татарстана.

По предварительным данным, в 18.30 во время движения автобуса "Нефаз", под управлением 37-летнего водителя, следовавшего по маршруту №31, напротив дома №9 по улице Рихарда Зорге из открытой двери автобуса выпала 27-летняя девушка.

- Во время падения пассажирка общественного транспорта получила множественные травмы, она госпитализирована, - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Казани. - В отношении водителя автобуса составлен административный протокол.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Татарстане»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Набережных Челнах в гараже нашли тела подростка и мужчины
В Казани велосипедистка на скорости протаранила шлагбаум
В трех реках Татарстана за сутки уровень воды поднялся почти на 2 метра
В Нижнекамске разыскивают водителя, который сбил школьника и скрылся
В Чебоксарах весенние сельхозярмарки стартуют 20 апреля
Глава Марий Эл назвал районы, которые могут быть затоплены во время паводка-2019
Советский районный суд Казани эвакуировали из-за сообщения о бомбе
В Казани иномарка сбила 4-летнего мальчика, когда он шел в детсад
В Татарстане во время пожара погибла женщина
В Марий Эл за убийство таксиста будут судить двух приятелей, один из них несовершеннолетний
Житель Санкт-Петербурга продает визитку первого президента Татарстана
В Марий Эл рыбаки оказались отрезанными на острове посредине реки
В аэропорту "Казань" продлили программу полетов в Китай
В честь 50-летия завода «КАМАЗ» Набережные Челны украсят цветами
С начала 2019 года в Татарстане на строителей наложили штрафов почти на 7 миллионов рублей
В Татарстане меняется расписание электричек от и до Свияжска
В Казани суд огласил приговор «автоподставщикам» на дорогих иномарках, похитившим более 4,5 миллиона рублей
В ночь на 9 апреля в Марий Эл перекроют две загородные автодороги