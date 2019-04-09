2019-04-09T18:29:45+03:00
Общество

В Казани на сутки оставят без воды ряд домов Советского района

Причина этого в работах по подключению к централизованным сетям
Олег ЛУГОВОЙ
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Отключение запланировано с 9.00 10 апреля до 9.00 11 апреля.Отключение запланировано с 9.00 10 апреля до 9.00 11 апреля.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Ровно на сутки в столице Татарстана хотят оставить без воды жителей Советского района.

Так, с 9.00 10 апреля до 9.00 11 апреля краны пересохнут во всех домах на улице Галеева и Сибирскому переулку.

Воды в указанный период также не будет по адресам: улица Академика Губкина, 2, улица Николая Ершова, 49а, 49а корп. 1, 49б, 49в, 49г, 49д, 49е, 55, 55а, 55б, 55в (детский сад №349), 55в корп. 1, 55е, 57, 57а, 57б, 57в, 57г, 57д, 61, 61а, улица Заря, 1, 2, 3а, 4, 6, улица Космонавтов, 1, 3, 4, 5, 6, 8.

Кроме того, на сутки понизят давление во всех домах на улицах Алексеева и Сеченова, и по адресам: улица Николая Ершова, 31а, 31б, 31в, 35а, 47, 49 (РКПБ), 51, 53, 54, 55 корп. 1 (школа №126), 56, 58, 58б, улица Искра, 1, 3, 4, 6/35а, 8.

- Отключение связано с проведением работ по подключению водопровода к централизованным сетям водоснабжения, - сообщает МУП «Водоканал».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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