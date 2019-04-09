2019-04-09T11:49:08+03:00
Общество

Глава Марий Эл назвал районы, которые могут быть затоплены во время паводка-2019

В зоне риска 9 населенных пунктов, где проживает 930 человек
Олег ЛУГОВОЙ
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В зону риска попала и часть территории Йошкар-Олы. Фото: Анжелика ПАШКОВАВ зону риска попала и часть территории Йошкар-Олы. Фото: Анжелика ПАШКОВА
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Накануне в Марий Эл заседании местной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности глава региона Александр Евстифеев поручил обеспечить готовность оперативных служб и спецтехники к паводку-2019.

При этом глава Марий Эл назвал районы, которые наиболее подвержены затоплению.

Это часть Йошкар-Олы, а также территории Медведевского, Звениговского, Горномарийского и Килемарского районов. По прогнозу в зону риска на сегодня попадает 9 населенных пунктов, где проживает 930 человек.

- Особое внимание необходимо обратить на регулирование режимов работы водохранилищ, которые находятся в зоне риска. Так, в случае разрушения автодороги, проходящей по телу плотины на реке Толмань у деревни Малая Шимшурга Новоторъяльского района, может быть нарушено единственное транспортное сообщение и жизнеобеспечение населения трех деревень. Также необходимо усилить контроль за автодорогами, по которым проходят школьные маршруты, - отметил Александр Евстифеев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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