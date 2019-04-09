2019-04-09T11:34:20+03:00
Происшествия

Советский районный суд Казани эвакуировали из-за сообщения о бомбе

В здании на улице Попова рассматриваются уголовные дела
Лика ИСАЕВА
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О заложенном взрывном устройстве по телефону сообщил неизвестный.О заложенном взрывном устройстве по телефону сообщил неизвестный.Фото: Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
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В этот вторник, 9 апреля, в 10.07 на телефон экстренных служб позвонил неизвестный и сообщил, что в здании Советского районного суда Казани, расположенного на улице Попова в доме 4а, заложено взрывное устройство - бомба.

Всех посетителей и персонал суда эвакуировали на время осмотра места происшествия сотрудниками спецслужб.

Отметим, что в указанном здании располагаются залы для рассмотрения уголовных преступлений, а также уголовная канцелярия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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