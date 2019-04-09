В Казани состоится премьера семейного фильма «Миа и белый лев»

СЕГОДНЯ 17:00 2019-04-09T17:04:15+03:00

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Совсем скоро в российский прокат выходит семейный фильм «Миа и белый лев» о захватывающих приключениях девочки Мии и белого льва Чарли в Южной Африке.

Картина стала хитом во многих странах, одну из ролей исполнила звезда французского кино Мелани Лоран. Жители Казани также смогут увидеть этот фильм на большом экране. Его можно будет посмотреть в кинотеатре «КАРО» с 11 апреля.

По сюжету картины, Миа вместе с семьей переезжает в Южную Африку из Лондона, где ее родители покупают ферму по разведению львов. Девочку ничего не радует на новом месте, ей хочется вернуться в Англию, где остались ее друзья и беззаботная подростковая жизнь.

Но внезапно на нее сваливается забота о маленьком белом львенке по имени Чарли, который остался без родителей. И вся ее жизнь круто меняется. Они становятся неразлучны, пока однажды Миа не узнает, что ее другу грозит серьезная опасность. Тогда она решает сбежать и найти для Чарли новый дом, где он будет счастлив и свободен.

ИСТОЧНИК KP.RU