В Татарстане с обочин федеральных дорог после зимы вывезли почти 590 кубометров мусора
В Татарстане для уборки и сбора мусора, накопившегося за зиму на обочинах федеральных дорог направлено 145 рабочих. Они должны будут подготовить трассы к весне.
Мусор убирается с обочин, с разделительной полосы, с откосов и в полосе отвода, проводится очистка и мойка знаков, катафотов, барьерного и перильного ограждения. Станут чище информационные щиты, а также автобусные остановки.
- Ежедневно занято 145 дорожных рабочих и 44 единицы спецтехники, - сообщили в пресс-службе «Волго-Вятскуправтодора». - С участков автомобильных дорог уже собрано 589 кубометров мусора.
Как только погода позволит, сотрудники дорожных служб восстановят и обновят на трассах горизонтальную разметку.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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