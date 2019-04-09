В Татарстане с обочин федеральных дорог после зимы вывезли почти 590 кубометров мусора

СЕГОДНЯ 16:45 2019-04-09T16:45:48+03:00

Сотрудники дорожных служб собирают мусор на обочинах федеральных дорог Фото: Из материалов пресс-службы

Трассы продолжают чистить 145 человек и 44 спецавтомобиля

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В Татарстане для уборки и сбора мусора, накопившегося за зиму на обочинах федеральных дорог направлено 145 рабочих. Они должны будут подготовить трассы к весне.

Мусор убирается с обочин, с разделительной полосы, с откосов и в полосе отвода, проводится очистка и мойка знаков, катафотов, барьерного и перильного ограждения. Станут чище информационные щиты, а также автобусные остановки.

- Ежедневно занято 145 дорожных рабочих и 44 единицы спецтехники, - сообщили в пресс-службе «Волго-Вятскуправтодора». - С участков автомобильных дорог уже собрано 589 кубометров мусора.

Как только погода позволит, сотрудники дорожных служб восстановят и обновят на трассах горизонтальную разметку.

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ИСТОЧНИК KP.RU