В Чебоксарах весенние сельхозярмарки стартуют 20 апреля

СЕГОДНЯ 12:35 2019-04-09T12:35:09+03:00

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В столице Чувашии весенние сельхозярмарки заработают с 20 апреля. Продажа будет идти в течение месяца.

Так, горожане по субботам и воскресеньям смогут купить продукты от местных производителей напрямую. Последним даже разрешается в эти дни торговать с машин. При этом им не придется платить.

Для сельхозярмарок в Чебоксарах определил четыре площадки:

- ОАО «ТК «Николаевский» (ул. Космонавта Николаева А.Г., 14а);

- ООО ТК «Северная» (Московский пр., 40а);

- ООО «Дар» (ул. 324 Стрелковой дивизии, 22);

- ООО ТК «Юго-Западный» (ул. Эльменя, д. 3б).

В соседнем Новочебоксарске весенние сельхозярмарки пройдут позже - с 1 по 31 мая, но зато там торговля будет идти ежедневно и на следующих площадках:

- в районе здания магазина «Пятерочка» (ул. Ж. Крутовой, 8),

- в районе здания магазина «Сахарок» (ул. Силикатная, 22),

- в районе ТК «Новочебоксарский» (ул. Винокурова, 64).

ИСТОЧНИК KP.RU