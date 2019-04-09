2019-04-09T10:37:07+03:00
Происшествия

В Татарстане во время пожара погибла женщина

По предварительным данным, причиной возникновения огня стало курение
Лика ИСАЕВА
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Пожар в доме начался в 19.28Пожар в доме начался в 19.28Фото: Из материалов пресс-службы
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Пожар в частном доме на улице Вертынской в Болгаре начался в понедельник, 8 апреля, в 19.28. Пожарных вызвал прохожий,увидев огонь.

К приезду огнеборцев изнутри в доме бушевало пламя. Соседи рассказали, что в доме может находиться 38-летняя родственница хозяина, но на помощь никто не звал.

Дом площадью 45 квадратных метров выгорел полностью. Тело женщины обнаружили во время разбора завалов.

- По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении, - рассказали в пресс-службе МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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