В Татарстане во время пожара погибла женщина
По предварительным данным, причиной возникновения огня стало курение
Пожар в доме начался в 19.28Фото: Из материалов пресс-службы
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Пожар в частном доме на улице Вертынской в Болгаре начался в понедельник, 8 апреля, в 19.28. Пожарных вызвал прохожий,увидев огонь.
К приезду огнеборцев изнутри в доме бушевало пламя. Соседи рассказали, что в доме может находиться 38-летняя родственница хозяина, но на помощь никто не звал.
Дом площадью 45 квадратных метров выгорел полностью. Тело женщины обнаружили во время разбора завалов.
- По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении, - рассказали в пресс-службе МЧС Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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