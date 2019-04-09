СЕГОДНЯ 10:20 2019-04-09T10:52:43+03:00

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Расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей - 19-ти и 17-ти лет , обвиняемых в тяжких преступлениях - "Разбой, совершенный группой лиц", "Убийство, совершенное группой лиц", "Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления", завершено. Несколько томов уже передано в суд, который вынесет приговор подсудимым.

Преступление произошло в октября 2018 года. Тогда по заявлению о пропаже таксиста полицейские обнаружили его тело в Горномарийском районе. Спустя некоторое время обнаружили спрятанный автомобиль и двух подозреваемых в убийстве мужчины.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/702018" frameborder="0"></iframe> В Марий Эл за убийство таксиста будут судить двух приятелей, один из них несовершеннолетний.

Во время следствия выяснилось, что двое пьяных молодых людей решили завладеть автомобилем таксиста. Они избили его, а когда он попытался сбежать, несколько раз по очерди ударили его ножом.

- Они забрали у хозяина машины ключи, наличные в сумме 240 рублей, телефон, загрузили тело в багажник и уехали с места происшествия, - рассказали в СУ СКР Марий Эл. - По дороге спрятали труп, а затем, в одной из деревень, автомашину.

ИСТОЧНИК KP.RU