2019-04-09T09:08:37+03:00
Происшествия

В Марий Эл рыбаки оказались отрезанными на острове посредине реки

Им на помощь пришли спасатели на судне на воздушной подушке
Лика ИСАЕВА
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Рыбаки не смогли выбраться с острова самостоятельноРыбаки не смогли выбраться с острова самостоятельноФото: Марийская служба аварийно-спасательных и экологических работ
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В понедельник, 8 апреля, в службу "112" позвонили жители Йошкар-Олы. 47-летний мужчина и его 32-летний приятель отправились рыбачить на реку Ветлуга в Козьмодемьянском районе республики. В районе урочища Боровское на островке у них сооружен домик, где рыбаки и заночевали с воскресенья, но выбраться на берег уже не смогли - вода в реке поднялась, и прогулка могла оказаться опасной для жизни.

На помощь сразу выехали спасатели дежурной группы Козьмодемьянской аварийно-спасательной службы. Для эвакуации рыбаков было задействовано судно на воздушной подушке.

- Мужчин нашли в 17.30 и эвакуировали на берег, в медицинской помощи они не нуждались, - сообщили в Марийской аварийно-спасательной службе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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