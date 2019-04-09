В Марий Эл рыбаки оказались отрезанными на острове посредине реки
В понедельник, 8 апреля, в службу "112" позвонили жители Йошкар-Олы. 47-летний мужчина и его 32-летний приятель отправились рыбачить на реку Ветлуга в Козьмодемьянском районе республики. В районе урочища Боровское на островке у них сооружен домик, где рыбаки и заночевали с воскресенья, но выбраться на берег уже не смогли - вода в реке поднялась, и прогулка могла оказаться опасной для жизни.
На помощь сразу выехали спасатели дежурной группы Козьмодемьянской аварийно-спасательной службы. Для эвакуации рыбаков было задействовано судно на воздушной подушке.
- Мужчин нашли в 17.30 и эвакуировали на берег, в медицинской помощи они не нуждались, - сообщили в Марийской аварийно-спасательной службе.
ИСТОЧНИК KP.RU
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