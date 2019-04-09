В аэропорту "Казань" продлили программу полетов в Китай
Летом 2019 года будет продлена чартерная полётная программа "Санья-Казань-Санья". Вылететь на тропический остров Хайнань, расположенный на юге Китая на одной широте с Гавайями, который из-за этого часто называется "Восточными Гавайями", можно будет два раза в неделю.
Туристов просят обратить внимание, что в период до 24 сентября чартерный рейс Казань-Санья будет выполняться по графику: по вторникам вылет из Казани в 16:25, прибытие в Санью 8:15; по субботам вылет из Казани в 10:20, посадка в аэропорту назначения в 1:50.
Время указано местное, для каждого аэропорта - для китайского острова он опережает московское на пять часов. В расписании возможны изменения.
Время на острове Хайнань на 5 часов опережает московское.
Для перелетов в Китай задействован Airbus A319 на 156 мест, полёты выполняются с дозаправкой в Абакане – время стоянки 30 минут.
ИСТОЧНИК KP.RU