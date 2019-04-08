С начала 2019 года в Татарстане на строителей наложили штрафов почти на 7 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 19:24 2019-04-08T19:24:32+03:00

Речь, в том числе, идет о нарушении правил безопасности труда

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Как подсчитали в инспекции Госстройнадзора Татарстана, с начала 2019 года в республике по результатам проверок за нарушения градостроительного законодательства вынесено 295 постановления об административных правонарушениях и наложено штрафов сумму более 6,95 миллиона рублей.

Речь, в частности, идет о таких нарушениях, как неисполнение требований проектной документации, несоблюдение безопасности труда в строительстве, нарушение в сфере экологической безопасности, а также санитарных правил и норм.

Это шесть объектов ГЖФ при президенте Татарстана, 151 постановление по коммерческим домам. В итоге застройщикам было направлено 148 предупреждений.

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ИСТОЧНИК KP.RU