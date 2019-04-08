В Казани суд огласил приговор «автоподставщикам» на дорогих иномарках, похитившим более 4,5 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 18:51 2019-04-08T18:51:36+03:00

Лишь трое из десяти смогли избежать наказания и то по амнистии

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В Казани суд признал 10 местных жителей виновными в «автоподставах» на сумму более 4,5 миллиона рублей.

Так, было установлено, что с 2013 по 2015 года члены группы мошенников покупали дорогие иномарки и оформляли на них страховку в Москве, а деньги брали уже с казанских филиалов компаний.

Один из фигурантов подбирал и устанавливал на авто детали, сходные по цвету, но уже имеющие следы повреждений от ДТП. После этого «автоподставщики» выезжали на улицы и инсценировали аварии. Причем иногда даже с реальным столкновением. Вызывали на место ДТП сотрудников ГИБДД для фиксации повреждений и составления документов.

Как только машины проходили независимую оценку, «родные» детали возвращали на место. Далее уже в суде аферистам удавалось увеличить сумму страховки в 1,5 или в 2 раза.

Попались они на очередной «автоподставе», когда хотели по озвученное схеме получить почти 650 тысяч рублей.

- Троих суд приговорил к срокам от 4 до 6 лет колонии общего режима, четверых - от 2 лет 3 месяцев до 2,5 лет в колонии-поселении. Трое получили условный срок и были освобождены по амнистии, - сообщили в прокуратуре Татарстана. - Приговор в законную силу не вступил

ИСТОЧНИК KP.RU