Изъятый вместе с наркотиками тигренок Луна получила официальную «прописку» в Казанском зоопарке
В этот понедельник городской суд Набережных Челнов вынес свое решение по делу тигренка Луны.
На заседании было установлено, что тигренок изъятый вместе с наркотиками - хищное животное, которое безусловно является источником повышенной опасности, так как их действия далеко не во всех случаях могут контролироваться человеком, а угроза, которую они создают для жизни и здоровья, а также имущества людей, очень велика и опасна.
Поэтому Луны суд официально «прописал» в Казанском зоопарке, куда хищника до этого перевезли. При этом данное решение обращено к немедленному исполнению.
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ИСТОЧНИК KP.RU