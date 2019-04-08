Изъятый вместе с наркотиками тигренок Луна получила официальную «прописку» в Казанском зоопарке

СЕГОДНЯ 18:04 2019-04-08T18:04:45+03:00

Суд Набережных Челнов окончил рассматривать дело о том, кому будет принадлежать хищник

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В этот понедельник городской суд Набережных Челнов вынес свое решение по делу тигренка Луны.

На заседании было установлено, что тигренок изъятый вместе с наркотиками - хищное животное, которое безусловно является источником повышенной опасности, так как их действия далеко не во всех случаях могут контролироваться человеком, а угроза, которую они создают для жизни и здоровья, а также имущества людей, очень велика и опасна.

Поэтому Луны суд официально «прописал» в Казанском зоопарке, куда хищника до этого перевезли. При этом данное решение обращено к немедленному исполнению.

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ИСТОЧНИК KP.RU