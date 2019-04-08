2019-04-08T17:49:47+03:00
Общество

900 тысяч рублей заплатит татарстанская больница за смерть младенца

Верховный суд республики увеличил размер компенсации родителям умершей девочки
Олег ЛУГОВОЙ
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Изначально родители требовали с медучреждения 2,5 миллиона рублей.Изначально родители требовали с медучреждения 2,5 миллиона рублей.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Своим решением Верховный суд Татарстана увеличил размер компенсации, которая полагается родителем, чья дочь спустя после рождения скончалась в больнице Альметьевска.

Отметим, что до этого – в январе этого года, суд первой инстанции уже назначил компенсацию за смерть ребенка. Согласно его решению, Альметьевская детская городская больница с перинатальным центром должна была выплатить родителям 530 тысяч рублей.

После же апелляции размер компенсации вырос до 900 тысяч рублей. При этом изначально родители требовали 2,5 миллиона рублей. Сообщает представитель пострадавшей стороны, юрист Андрей Сучков, сотрудничающий с правозащитной организацией «Зона права».

Напомним, в июне 2013 года женщина родила дочь в альметьевской больнице. Но через три дня девочка скончалась от двухсторонней тотальной пневмонии с тяжелыми осложнениями.

Судмедэкспертиза установила, что причина трагедии в запоздалой операции по родоразрешению.

ИСТОЧНИК KP.RU

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