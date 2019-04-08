11 апреля в Татарстане ожидается до +19 градусов

СЕГОДНЯ 17:28 2019-04-08T17:28:25+03:00

Во вторник днем максимальная температура воздуха ожидается от +9 до +14 градусов. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На этой неделе осадков в республике не прогнозируется

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Согласно информации Гидрометцентра Татарстана, в ближайшие дни весна на территории республики все же вступит в свои права – ожидается повышение дневной температуры воздуха.

Так, утром и ночью во вторник в регионе местами прогнозируется туман. Вместе с тем днем максимальная температура воздуха ожидается от +9 до +14 градусов (в Казани от +10 до +12). Осадков не предвидится.

К слову, о последних – их не будет в течение всей недели. По крайне мере до четверга, включительно. Также не пророчат метеорологи Татарстану и сильного ветра. Разве что умеренный.

В среду, 10 апреля, днем в республике стоит ожидать максимум от +12 до +17 градусов. А в четверг, 11 апреля, столбики термометров могут показать от +14 до +19.

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ИСТОЧНИК KP.RU