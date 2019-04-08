2019-04-08T16:57:46+03:00
Общество

Прощание с экс председателем Госсовета Татарстана Василием Лихачевым пройдет 10 апреля

Его похоронят на Арском кладбище в Казани
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: пресс-служба КПРФФото: пресс-служба КПРФ
Изменить размер текста:

В Казани в возрасте 67 лет скончался экс-председатель Госсовета Татарстана, экс-член Центральной избирательной комиссии России, бывший заместитель министра юстиции РФ Василий Лихачев. Причина его смерти пока не называется.

Как стало известно в этот понедельник, прощание с деятелем пройдет 10 апреля. Гражданская панихида намечена на 10.00, она пройдет в Татарской государственной филармонии им. Г. Тукая (Павлюхина, 73).

Василия Лихачева похоронят в Казани на Арском кладбище.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «УТРАТЫ»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
С начала 2019 года в Татарстане на строителей наложили штрафов почти на 7 миллионов рублей
В Татарстане меняется расписание электричек от и до Свияжска
В Казани суд огласил приговор «автоподставщикам» на дорогих иномарках, похитившим более 4,5 миллиона рублей
В ночь на 9 апреля в Марий Эл перекроют две загородные автодороги
Изъятый вместе с наркотиками тигренок Луна получила официальную «прописку» в Казанском зоопарке
900 тысяч рублей заплатит татарстанская больница за смерть младенца
11 апреля в Татарстане ожидается до +19 градусов
9 апреля в Кировском районе Казани в 14 домах на день отключат воду
В Татарстане сотрудники ГИБДД нашли в багажнике иномарки крупную партию наркотиков
Жители Казани попросили перенести общегородской субботник из-за Пасхи 2019
ВТБ запустил программу автокредитования со ставкой от 3,5%
Жителя Чувашии будут судить за то, что он обезобразил ножом лицо брату
В Чувашию в колонию за один раз пытались переправить 49 сотовых телефонов
Полицейским Казани официально представили их нового начальника
В Саранске водитель иномарки, на которой привезли младенца из роддома, сбил женщину и скрылся
Власти Нижнекамска полностью погасят ипотеку семьи погибшего полицейского Динара Саматова
КМПО увеличило чистую прибыль на 90%
Полиция Марий Эл просит жителей республики помочь в поисках мужчины с татуировкой клоуна
В Чебоксарах сотрудника колонии будут судить за секс-насилие над детьми в лифтах и подъездах
Президент Татарстана улетел в Дубаи, чтобы принять участие в инвестиционном форуме
25-летний реэлтор из Казани выиграл в лотерею более 155 миллионов рублей
В Чувашии на трассе задержали неправильную маршрутку-"трансформер"
На трассе "Казань – Шемордан"в ДТП погибла женщина, еще два человека пострадали