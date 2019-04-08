Прощание с экс председателем Госсовета Татарстана Василием Лихачевым пройдет 10 апреля

СЕГОДНЯ 16:57 2019-04-08T16:57:46+03:00

Его похоронят на Арском кладбище в Казани

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В Казани в возрасте 67 лет скончался экс-председатель Госсовета Татарстана, экс-член Центральной избирательной комиссии России, бывший заместитель министра юстиции РФ Василий Лихачев. Причина его смерти пока не называется.

Как стало известно в этот понедельник, прощание с деятелем пройдет 10 апреля. Гражданская панихида намечена на 10.00, она пройдет в Татарской государственной филармонии им. Г. Тукая (Павлюхина, 73).

Василия Лихачева похоронят в Казани на Арском кладбище.

ИСТОЧНИК KP.RU