9 апреля в Кировском районе Казани в 14 домах на день отключат воду

СЕГОДНЯ 17:02 2019-04-08T17:02:23+03:00

Воды не будет с 9.00 до 21.00. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Причина этого в работах по подключению к централизованным сетям

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В этот вторник, 9 апреля, в столице Татарстана ряд домов на день оставят без воды. В этот раз речь идет о жителях Кировского района города.

Так, с 9.00 до 21.00 краны пересохнут в частных домах по адресам: переулок Односторонки Гривки, 11, улица Поперечно-Гривская, 34, 38/35, улица Сулеймановой, 33, 35/38.

Кроме того, в это время отключение запланировано также по адресам: улица Мулланура Вахитова, 6, 8, 10, переулок Односторонки Гривки, 9, 10, улица Проточная, 10, улица Сулеймановой, 3, 5, 7.

- Подача воды будет прекращена в связи с проведением работ по подключению водопровода к централизованным сетям водоснабжения, - сообщает МУП «Водоканал».

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ИСТОЧНИК KP.RU