В Татарстане сотрудники ГИБДД нашли в багажнике иномарки крупную партию наркотиков
В Бугульминском районе Татарстана на трассе «Москва-Челябинск» сотрудники ГИБДД для обычно проверки остановили иномарку. За ее рулем находился 29-летний житель Жигулевска. Также вместе с ним ехал и его 26-летний земляк.
При осмотре багажника машины внимание полицейских привлек рюкзак. И, как оказалось, не зря. Внутри него было обнаружено 16 свертков с порошкообразным веществом. Все это было изъято и отправлено на экспертизу, а мужчин из иномарки задержали. Как оказалось, они перевозили крупную партию синтетического наркотика – вес превысил 4 килограмма.
В Татарстане сотрудники ГИБДД нашли в багажнике иномарки крупную партию наркотиков.МВД по РТ
Полицейские установили, что задержанные делали оптовые закладки по всей России. Так, с начала 2019 года они забирали «товар» из тайника в Московской области и развозили по другим городам - Новосибирск, Чебоксары, Орел и Екатеринбург.
- задержанные помещены под стражу. В отношении них возбуждено уголовное дело за покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере, - сообщили в МВД Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»