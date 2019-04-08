2019-04-08T16:42:15+03:00
Происшествия

В Татарстане сотрудники ГИБДД нашли в багажнике иномарки крупную партию наркотиков

Обнаруженная «синтетика» потянула на более чем 4 килограмма [видео]
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
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В Бугульминском районе Татарстана на трассе «Москва-Челябинск» сотрудники ГИБДД для обычно проверки остановили иномарку. За ее рулем находился 29-летний житель Жигулевска. Также вместе с ним ехал и его 26-летний земляк.

При осмотре багажника машины внимание полицейских привлек рюкзак. И, как оказалось, не зря. Внутри него было обнаружено 16 свертков с порошкообразным веществом. Все это было изъято и отправлено на экспертизу, а мужчин из иномарки задержали. Как оказалось, они перевозили крупную партию синтетического наркотика – вес превысил 4 килограмма.

В Татарстане сотрудники ГИБДД нашли в багажнике иномарки крупную партию наркотиков.МВД по РТ

Полицейские установили, что задержанные делали оптовые закладки по всей России. Так, с начала 2019 года они забирали «товар» из тайника в Московской области и развозили по другим городам - Новосибирск, Чебоксары, Орел и Екатеринбург.

- задержанные помещены под стражу. В отношении них возбуждено уголовное дело за покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере, - сообщили в МВД Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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