В ночь на 9 апреля в Марий Эл перекроют две загородные автодороги
Речь идет об участках трасс «Йошкар-Ола – Зеленодольск» и «Йошкар-Ола – Уржум»
Фото: pixabay.com
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Стало известно, что в Марий Эл в ночь с 8 на 9 апреля перекроют автодороги «Йошкар-Ола – Зеленодольск» и «Йошкар-Ола – Уржум». В частности, речь идет об участках с 9 по 40 километр и с 8 по 30 километр соответственно.
Движение будет ограничено с 20.20 до 0.30. Сотрудники республиканского ГИБДД просят водителей учитывать данную информацию при планировании поездок.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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