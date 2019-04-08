В ночь на 9 апреля в Марий Эл перекроют две загородные автодороги

СЕГОДНЯ 18:39 2019-04-08T18:39:25+03:00

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Стало известно, что в Марий Эл в ночь с 8 на 9 апреля перекроют автодороги «Йошкар-Ола – Зеленодольск» и «Йошкар-Ола – Уржум». В частности, речь идет об участках с 9 по 40 километр и с 8 по 30 километр соответственно.

Движение будет ограничено с 20.20 до 0.30. Сотрудники республиканского ГИБДД просят водителей учитывать данную информацию при планировании поездок.

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ИСТОЧНИК KP.RU