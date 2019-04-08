Жителя Чувашии будут судить за то, что он обезобразил ножом лицо брату

СЕГОДНЯ 15:34 2019-04-08T15:34:16+03:00

Мужчина пришел в дом к родственнику, где они и поссорились. Фото: Иван ВИСЛОВ

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43-летнего жителя села Кувакино Алатырского обвиняют в угрозе убийством, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и незаконном проникновении в жилище, совершенном с применением насилия.

Как следует из материалов уголовного дела, 24 ноября в своем селе пьяный обвиняемый зашел в дом к своему 51-летнему троюродному брату. Там мужчина поссорился с родственником. В ходе конфликта он схватил нож и начал угрожать убить, а после ударил им брата по лицу и ушел.

Раненного хозяина нашла его сожительница, которая вернулась домой. Мужчина был без сознания. Раненного увезли на «скорой» в больницу. Несмотря на все усилия врачей, лицо мужчины осталось обезображенным.

Не прошло и 4 дней после нападения, как обвиняемый вновь «отличился». Также по пьяни, он в поисках своей сожительницы выбил дверь в дом 63-летиней односельчанки. Он оттолкнул пенсионерку и зашел внутрь. Не найдя свою избранницу, мужчина ушел.

- Расследование завершено, материалы дела направлены в суд, - сообщили в СУ СКР Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU