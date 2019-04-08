Полицейским Казани официально представили их нового начальника

СЕГОДНЯ 14:59 2019-04-08T14:59:37+03:00

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В этот понедельник глава МВД Татарстана Артем Хохорин представил личному составу УМВД Казани их нового начальника - полковника полиции Александра Мищихина.

Напомни его предшественник - Алексей Соколов, на прошлой неделе занял должность заместителя главы министерства внутренних дел Татарстана, став начальником полиции.

- Александр Васильевич свой профессиональный путь начал с должности оперуполномоченного уголовного розыска, возглавлял полицию Менделеевска и Лениногорска. Опытный сотрудник, который достаточное время проработал в системе органов внутренних дел, - отметил глава МВД Татарстана Артем Хохорин представляя нового начальника личному составу УМВД Казани.

В свою очередь Александр Мищихин заверил, что приложит все усилия для решения поставленных задач, главная из которых – соблюдение законности и правопорядка в столице республики.

ИСТОЧНИК KP.RU