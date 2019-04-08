В честь 50-летия завода «КАМАЗ» Набережные Челны украсят цветами
В частности, планируется закупить и установить подвесные вазоны для оформления проспекта Хасана Туфана
Чиновник посоветовал разместить на всех балконах и подоконниках цветочные вазыФото: Елена МОЛОДЦОВА
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Набережные Челны украсят цветами в честь 50-летия завода «КАМАЗ». Планируется закупить и установить подвесные вазоны для оформления проспекта Хасана Туфана.
Об этом 8 апреля на «деловом понедельнике» сообщил » первый заместитель руководителя Исполкома города Илья Зуев.
Он отметил, что каждая организация может принять участие в украшении Набережных Челнов и посоветовал разместить на всех балконах, а также подоконниках цветочные вазы.
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ИСТОЧНИК KP.RU