В честь 50-летия завода «КАМАЗ» Набережные Челны украсят цветами

СЕГОДНЯ 19:45 2019-04-08T19:45:27+03:00

Чиновник посоветовал разместить на всех балконах и подоконниках цветочные вазы Фото: Елена МОЛОДЦОВА

В частности, планируется закупить и установить подвесные вазоны для оформления проспекта Хасана Туфана

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Набережные Челны украсят цветами в честь 50-летия завода «КАМАЗ». Планируется закупить и установить подвесные вазоны для оформления проспекта Хасана Туфана.

Об этом 8 апреля на «деловом понедельнике» сообщил » первый заместитель руководителя Исполкома города Илья Зуев.

Он отметил, что каждая организация может принять участие в украшении Набережных Челнов и посоветовал разместить на всех балконах, а также подоконниках цветочные вазы.

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ИСТОЧНИК KP.RU