2019-04-08T14:45:45+03:00
Происшествия

В Саранске водитель иномарки, на которой привезли младенца из роддома, сбил женщину и скрылся

Родственники пострадавшей ищут водителя по видео [видео]
Лика ИСАЕВА
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Счастливое событие через пару минут будет омрачено ДТП.Счастливое событие через пару минут будет омрачено ДТП.Фото: скриншот с видео
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Житель столицы Мордовии разыскивает очевидцев дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 2 апреля в 14.33 во дворе жилого дома №7 по улице Коваленко.

В результате наезда травмы получила его родственница, автомобиль скрылся с места ДТП.

Мужчине удалось разыскать видеозапись с камеры "Безопасный город", установленной на одном из подъездов дома.

В Саранске иномарка, на которой привезли младенца из роддома, сбила женщину.

Автомобиль, который подозревают в наезде на женщину, привез молодую семью с младенцем из роддома, и после этого его водитель начал сдавать назад, чтобы уехать. Предположительно, в этот момент он и сбил женщину.

Спасибо за предоставленное видео программе «Безопасный дом».

ИСТОЧНИК KP.RU

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