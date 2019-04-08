В Саранске водитель иномарки, на которой привезли младенца из роддома, сбил женщину и скрылся

СЕГОДНЯ 14:43 2019-04-08T14:45:45+03:00

Счастливое событие через пару минут будет омрачено ДТП. Фото: скриншот с видео

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Житель столицы Мордовии разыскивает очевидцев дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 2 апреля в 14.33 во дворе жилого дома №7 по улице Коваленко.

В результате наезда травмы получила его родственница, автомобиль скрылся с места ДТП.

Мужчине удалось разыскать видеозапись с камеры "Безопасный город", установленной на одном из подъездов дома.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="928" height="576" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/701870" frameborder="0"></iframe> В Саранске иномарка, на которой привезли младенца из роддома, сбила женщину.

Автомобиль, который подозревают в наезде на женщину, привез молодую семью с младенцем из роддома, и после этого его водитель начал сдавать назад, чтобы уехать. Предположительно, в этот момент он и сбил женщину.

Спасибо за предоставленное видео программе «Безопасный дом».

ИСТОЧНИК KP.RU