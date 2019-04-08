В Саранске водитель иномарки, на которой привезли младенца из роддома, сбил женщину и скрылся
Житель столицы Мордовии разыскивает очевидцев дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 2 апреля в 14.33 во дворе жилого дома №7 по улице Коваленко.
В результате наезда травмы получила его родственница, автомобиль скрылся с места ДТП.
Мужчине удалось разыскать видеозапись с камеры "Безопасный город", установленной на одном из подъездов дома.
В Саранске иномарка, на которой привезли младенца из роддома, сбила женщину.
Автомобиль, который подозревают в наезде на женщину, привез молодую семью с младенцем из роддома, и после этого его водитель начал сдавать назад, чтобы уехать. Предположительно, в этот момент он и сбил женщину.
Спасибо за предоставленное видео программе «Безопасный дом».
ИСТОЧНИК KP.RU