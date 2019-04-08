2019-04-08T13:52:48+03:00
Экономика

КМПО увеличило чистую прибыль на 90%

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Фото: Из материалов пресс-службыФото: Из материалов пресс-службы
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АО «Казанское моторостроительное производственное объединение» опубликовало финансовую отчетность за 2018 год.

Выручка с 9,3 млрд рублей за 2017 год увеличилась до 11,8 млрд рублей за 2018 год. Рост составил 26 %. Чистая прибыль выросла на 90 % с 509,3 млн рублей до 968,8 млн рублей.

Предприятие демонстрирует устойчивый рост объема реализации и увеличение чистой прибыли.

Основные цели, которые стоят перед коллективом КМПО на 2019 год, - увеличение объема выпуска товарной продукции и, соответственно, реализации. Объём реализации на 2019 год планируется 12,5 млрд рублей.

Основными партнёрами являются крупные нефтегазовые компании: ПАО «Газпром», ПАО «Лукойл», ПАО «НОВАТЭК», АО «РЭП Холдинг».

СПРАВКА

Основное направление деятельности КМПО - серийное производство газотурбинных двигателей и газоперекачивающих агрегатов для транспортировки и распределения природного газа по магистральным газопроводам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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