Полиция Марий Эл просит жителей республики помочь в поисках мужчины с татуировкой клоуна

СЕГОДНЯ 13:39 2019-04-08T13:39:07+03:00

Александр Просвиряков ушел из дома рано утром 25 марта, но обратно не вернулся

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В Марий Эл ведется активный поиск 37-летнего Александра Сергеевича Просвирякова. Мужчина вышел из дома по улице Шапинская деревни Большие Шапы рано утром 25 марта, но обратно не вернулся. О его судьбе до сих пор ничего неизвестно.

Александр ростом 170-175 сантиметров имеет худощавое телосложение, серые глаза и светло-русые волосы. Кроме того, на левом предплечье мужчины имеется татуировка в виде клоуна.

На момент пропажи Александр был одет в черную телогрейку, темную шапку, желтую меховую жилетку, черные брюки, темные бурки и фуражку из меха нерпы.

- Всем, кто располагает какой-либо информацией о разыскиваемом, просьба сообщить в полицию по телефонам: 102; 8 (8362) 58-28-98, - призывает пресс-служба МВД Марий Эл.

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ИСТОЧНИК KP.RU