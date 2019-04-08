В Чебоксарах сотрудника колонии будут судить за секс-насилие над детьми в лифтах и подъездах

СЕГОДНЯ 13:22 2019-04-08T13:22:52+03:00

Изменить размер текста: A A

В Чебоксарах 42-летний сотрудник одной из исправительных колоний стал фигурантом уголовного дела о разврате и секс-насилии над детьми. Утверждается, что он промышлял с 2010 по 2018 года.

Так, в сентябре прошлого года в Северо-Западном районе столицы Чувашии, по версии следствия, мужчина в лифте одного из домов надругался над 11-летней девочкой и скрылся.

Полицейским удалось установить личность подозреваемого и задержать его. Им и оказался тот самый сотрудник колонии. Его на время следствия поместили под стражу.

В ходе него, в том числе благодаря результатам генотипоскопических экспертиз, была выявлена причастность мужчины к подобным преступлениям в подъездах и лифтах домов с 2010 по 2015 года. Жертвами стали девять других девочек в возрасте 8-11 лет.

- После предъявления фигуранту имеющихся доказательств он свою вину в полном объеме признал, - сообщают в СУ СКР Чувашии. – Расследование уголовного дела завершено и все материалы были направлены в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU