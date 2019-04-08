2019-04-08T12:53:05+03:00
Экономика

Президент Татарстана улетел в Дубаи, чтобы принять участие в инвестиционном форуме

Рустам Минниханов выступил на пленарном заседании в качестве представителя России
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: president.tatar.ruФото: president.tatar.ru
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В этот понедельник, 8 апреля, президент Татарстана Рустам Минниханов в Дубае в качестве представителя России выступил на пленарном заседании IX Ежегодного инвестиционного форума (Annual Investment Meeting (AIM) 2019).

В этот раз форум посвящен теме «Отображение будущего прямых иностранных инвестиций: обогащение мировой экономики через цифровую глобализацию».

В своем выступлении Рустам Минниханов отметил, что в Татарстане каждый экономически активный гражданин владеет цифровой грамотностью, а бизнес имеет высокие цифровые компетенции и систематически применяет их в своей деятельности.

Также президент Татарстана обозначил, что республика всегда стремится быть лидером во всех направлениях в России и быть известным во всем мире. И наличие грамотных специалистов напрямую влияет на развитие региона в целом. Рустам Минниханов напомнил о создании в республике, в том числе и для подготовки кадров, Иннополиса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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