В Чувашию в колонию за один раз пытались переправить 49 сотовых телефонов

СЕГОДНЯ 15:03 2019-04-08T15:03:56+03:00

Они были спрятаны в двух гидравлических поршнях, которые предназначались для промышленной зоны исправительного учреждения

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Сотрудники исправительной колонии №9 в Цивильске изъяли большое количество мобильных телефонов и аксессуаров к ним, которые злоумышленники пытались передать осужденным. Хватило бы на маленький салон сотовой связи.

В частности, были обнаружены 49 телефонов и 13 аккумуляторных батарей, 7 наушников, 26 зарядных устройств, 5 карт-ридеров, 9 флеш-накопителей и 14 SIM-карт.

Оптом за один раз все это пытались отправить на территорию колонии в двух гидравлических поршнях, которые предназначались для промышленной зоны учреждения.

- По данному факту проводится служебная проверка, - сообщает УФСИН Чувашии.

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ИСТОЧНИК KP.RU