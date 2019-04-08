В Чувашию в колонию за один раз пытались переправить 49 сотовых телефонов
Сотрудники исправительной колонии №9 в Цивильске изъяли большое количество мобильных телефонов и аксессуаров к ним, которые злоумышленники пытались передать осужденным. Хватило бы на маленький салон сотовой связи.
В частности, были обнаружены 49 телефонов и 13 аккумуляторных батарей, 7 наушников, 26 зарядных устройств, 5 карт-ридеров, 9 флеш-накопителей и 14 SIM-карт.
Оптом за один раз все это пытались отправить на территорию колонии в двух гидравлических поршнях, которые предназначались для промышленной зоны учреждения.
- По данному факту проводится служебная проверка, - сообщает УФСИН Чувашии.
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ИСТОЧНИК KP.RU