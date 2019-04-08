В Чувашии на трассе задержали неправильную маршрутку-"трансформер"
Во время проверки маршрутного автобуса "Volkswagen Crafter", остановленного возле села Большие Бикшихи на 39 километре трассы республиканского значения А-151 "Цивильск-Ульяновск", сотрудники Госавтоинспекции Чувашии выявили многочисленные переделки в салоне автомобиля.
Водитель управлял автомобилем, в котором были приварены три дополнительных кресла для пассажиров, а сзади, где аварийный выход, и вовсе было установлено спальное место.
В полиции в отношении водителя были составлены несколько административных протоколов: за нелегальное предпринимательство, управление транспортом при наличии неисправностей и нарушение правил перевозки людей. Маршрутка двигалась в Москву.
Напомним, что 11 октября 2018 года в Чувашии в аварии маршрутки и самосвала погибли 12 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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