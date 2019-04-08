На трассе "Казань – Шемордан"в ДТП погибла женщина, еще два человека пострадали
Столкновение двух легковушек - иномарки "ДЭУ Нексия" и ВАЗ-2115 произошло в понедельник, 8 апреля, в 6.50 на трассе "Казань – Шемордан" возле микрорайона Царево - Village. По предварительным данным, водитель иномарки превысил безопасную скорость и врезался в отбойник, а затем его автомобиль отбросило на "пятнадцатую".
В результате аварии смертельные травмы получила пассажирка отечественной легковушки. Женщина скончалась на месте ДТП.
Травмы получили водитель ВАЗ-2115 и еще один пассажир его автомобиля. Состояние предполагаемого виновника ДТП не сообщается.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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