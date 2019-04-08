2019-04-08T10:57:58+03:00
Общество

Бывшие сотрудники завода Ford-Sollers будут трудоустроены на предприятия КАМАЗ и Haier

С каждым из 802 рабочих будет проведена личная беседа
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Стало известно, что 802 сотрудника компании Ford Sollers, которая закрывает производственную деятельность в Татарстане, будут трудоустроены на заводы КАМАЗ и Haier. Этот вопрос поднимался на еженедельном «деловом понедельнике» в Набережных Челнах.

Личную беседу с каждым сотрудником проведет директор городского центра занятости населения Татьяна Быданова. Мэр татарстанского автограда Наиль Магдеев попросил ее выяснить, чего именно хочет уволенный сотрудник, и как он представляет себе свое будущее.

Во время мероприятия Быдланова отметила, что работникам Ford Sollers будет предложена выплата в размере от 5,5 до 12 окладов в зависимости от стажа работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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