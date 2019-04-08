2019-04-08T11:12:33+03:00
Происшествия

В Марий Эл загорелась школа

Возгорание ликвидировали сотрудники учебного учреждения
Лика ИСАЕВА
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На место пожара приехали сотрудники МЧС Марий ЭлНа место пожара приехали сотрудники МЧС Марий ЭлФото: Из материалов пресс-службы
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ЧП произошло в 7.00 в понедельник, 8 апреля, в деревне Лажъял Сернурского района республики. В здании местной школы появился дым, и сотрудники учебного заведения вызвали пожарных. Дети в школу еще не пришли, поэтому эвакуация не потребовалась.

При помощи огнетушителя еще до приезда огнеборцев возгорание было ликвидировано. Оказалось, что из-за короткого замыкания начался дымиться щиток электрощитовой школы.

- Сотрудники сетевой компании и МЧС Марий Эл выясняют причины возгорания, - сообщили в пресс-службе МЧС Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU

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