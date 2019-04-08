В Татарстане спасатели отыскали заблудившегося рыбака

СЕГОДНЯ 10:39 2019-04-08T10:39:05+03:00

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 7 апреля, два брата - жителя Зеленодольска отправились на рыбалку на реку Сумку в Зеленодольском районе республики. Родственники напились на берегу, один из них отправился потом домой, а второй задержался. Когда в 20.20 он решил, что уже пора вернуться, то не нашел обратный путь.

Заблудившийся мужчина вспомнил номер телефона "112" и в категорической форме потребовал его найти и спасти. Вот только в потоке брани он так и не смог назвать точное место своего нахождения, поэтому поиски рыбака пришлось проводить по ориентирам - вблизи остановочного пункта Атлашкино и поселка Васильево.

- 39-летний мужчина был найден в 200 метах от ж/д моста в районе Атлашкино на полуострове реки Сумка, - сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана. - Госпитализирован в Васильевскую районную больницу, диагноз: общее переохлаждение без обморожения. Предварительная причина происшествия – потеря ориентации на местности.

ИСТОЧНИК KP.RU