2019-04-08T10:39:05+03:00
Происшествия

В Татарстане спасатели отыскали заблудившегося рыбака

Мужчина напился и не смог найти обратный путь
Лика ИСАЕВА
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Спасатели искали заблудившегося рыбакаСпасатели искали заблудившегося рыбакаФото: Из материалов пресс-службы
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В воскресенье, 7 апреля, два брата - жителя Зеленодольска отправились на рыбалку на реку Сумку в Зеленодольском районе республики. Родственники напились на берегу, один из них отправился потом домой, а второй задержался. Когда в 20.20 он решил, что уже пора вернуться, то не нашел обратный путь.

Заблудившийся мужчина вспомнил номер телефона "112" и в категорической форме потребовал его найти и спасти. Вот только в потоке брани он так и не смог назвать точное место своего нахождения, поэтому поиски рыбака пришлось проводить по ориентирам - вблизи остановочного пункта Атлашкино и поселка Васильево.

- 39-летний мужчина был найден в 200 метах от ж/д моста в районе Атлашкино на полуострове реки Сумка, - сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана. - Госпитализирован в Васильевскую районную больницу, диагноз: общее переохлаждение без обморожения. Предварительная причина происшествия – потеря ориентации на местности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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