2019-04-08T10:32:15+03:00
Общество

Скончался бывший председатель госсовета Татарстана Василий Лихачев

Ему было 67 лет
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба кпрфФото: пресс-служба кпрф
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Стало известно, что скончался бывший председатель госсовета Татарстана, экс-член российской Центральной избирательной комиссии, бывший заместитель министра юстиции России Василий Лихачев. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на зампредседателя Центризбиркома Николая Булаева. Лихачеву было 67 лет.

Причина смерти мужчины пока неизвестна.

Отметим, что рожденный в Нижнем Новгороде Лихачев начал строить свою карьеру именно в Казани. Так, в 1970–1980 годах он работал доцентом Казанского государственного университета, преподавателем Национальной школы права Республики Гвинея-Бисау и Университета Республики Мадагаскар. После, в конце 1980-х, Лихачев попал в Татарский обком КПСС. В 1990–1991 годах он — председатель комитета конституционного надзора РТ, а в 1991 году - вице-президент Татарстана. В 1995–1998 годах Лихачев возглавлял татарстанский парламент.

ИСТОЧНИК KP.RU

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