В Татарстане во время пожара в частном доме сгорел 61-летний пенсионер
Сильный пожар произошел 7 апреля в 22.12 в частном доме на улице Советской в селе Туктарово-Урдала Лениногорского района республики. Пожарных вызвали соседи, увидев, что над домом, где проживал 61-летний пенсионер, взметнулись языки пламени, и столб черного дыма.
К приезду огнеборцев жилище горело открытым огнем. Криков о помощи никто не слышал. Когда огонь потушили, при разборе завалов обнаружили останки хозяина. Сам дом сгорел полностью.
- Общая площадь пожара составила 100 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана.
Соседи рассказали полицейским, что погибшего мужчину незадолго до начала пожара видели пьяным. Предварительная причина возникновения огня – неосторожность при курении.
ИСТОЧНИК KP.RU
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