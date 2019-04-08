2019-04-08T09:47:46+03:00
Происшествия

В Татарстане во время пожара в частном доме сгорел 61-летний пенсионер

Накануне возгорания соседи видели потерпевшего пьяным
Лика ИСАЕВА
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Дом сгорел полностью.Дом сгорел полностью.Фото: Из материалов пресс-службы
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Сильный пожар произошел 7 апреля в 22.12 в частном доме на улице Советской в селе Туктарово-Урдала Лениногорского района республики. Пожарных вызвали соседи, увидев, что над домом, где проживал 61-летний пенсионер, взметнулись языки пламени, и столб черного дыма.

К приезду огнеборцев жилище горело открытым огнем. Криков о помощи никто не слышал. Когда огонь потушили, при разборе завалов обнаружили останки хозяина. Сам дом сгорел полностью.

- Общая площадь пожара составила 100 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана.

Соседи рассказали полицейским, что погибшего мужчину незадолго до начала пожара видели пьяным. Предварительная причина возникновения огня – неосторожность при курении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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