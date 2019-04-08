2019-04-08T08:11:33+03:00
Общество

В Казани в 2018 году ввели в эксплуатацию 804 тысяч квадратных метров

Об этом рассказали в мэрии столицы Татарстана
Лика ИСАЕВА
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Начальник управления градостроительных разрешений Исполкома Казани Наиль Галеев в ходе еженедельного совещания в мэрии Казани сообщил, что в 2018 году ввели в эксплуатацию 804 тысячи квадратных метров - 86% всего введенного за год в строй жилья. А это - 692,4 тысячи квадратных метров многоквартирные дома.

Среди этих новостроек - 67 многоквартирных и многоэтажных домов, 19 блокированных домов и 138 объектов гражданского назначения.

Тем временем в течение 2018 года в Управление подавали 1219 заявлений о выдаче разрешений на ввод в эксплуатацию. Это в 2,7 раза больше, чем в 2017 году. Причиной отказа в выдаче разрешений - не соответствие норм градостроительного законодательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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