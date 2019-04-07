2019-04-07T20:38:01+03:00
Происшествия

В Чувашии выясняют причины гибели пенсионеров, братьев-близнецов

Их тела обнаружены на берегу реки Сура
Лика ИСАЕВА
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По факту обнаружения тел близнецов проводится доследственная проверкаПо факту обнаружения тел близнецов проводится доследственная проверкаФото: Из материалов пресс-службы
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Следственный комитет Чувашии проводит доследственную проверку гибели двух 63-летних братьев-близнецов, отправившихся на рыбалку. Их тела были обнаружены утром 7 апреля, в воскресенье, на окраине Ядрина, на реке Сура.

О пропаже братьев сообщили жена одного из них. Накануне вечером они отправились из Чебоксар на рыбалку, остановились на Суре, но уже вечером 6 апреля родные не смогли до них дозвониться. Женщина сообщила в полицию о пропаже близнецов. Тело одного из них обнаружили в реке, его брата нашли на льду у берега реки.

- В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин смерти погибших, - сообщили в пресс-службе СУ СКР Чувашии. - Назначены судебно-медицинские экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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