В Казани пройдет концерт Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга
Прославленный коллектив Государственной академической капеллы выступит в ГБКЗ имени Салиха Сайдашева 11 апреля, в 18.30. Мероприятие пройдет в рамках гастрольного тура по городам Поволжья в рамках программы Министерства культуры России "Всероссийские филармонические сезоны".
Капелла - старейший в России профессиональный хоровой коллектив, который ведет свою историю с 1479 года. О мастерстве коллектива в разное время с восхищением высказывались Роберт Шуман, Гектор Берлиоз, Владимир Стасов и многие другие. Выступления капеллы в России за рубежом неизменно сопровождаются восторженными откликами в прессе.
В программе концерта, который пройдет в Казани, русская духовная музыка и обработки русских народных песен.
ИСТОЧНИК KP.RU
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