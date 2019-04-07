2019-04-07T17:25:59+03:00
Звезды

В Казани пройдет концерт Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга

Прославленный коллектив под управлением народного артиста СССР Владислава Чернушенко выступит в ГБКЗ имени Сайдашева
Лика ИСАЕВА
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Государственная академическая капелла выступит в Казани 11 апреляГосударственная академическая капелла выступит в Казани 11 апреляФото: Из материалов пресс-службы
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Прославленный коллектив Государственной академической капеллы выступит в ГБКЗ имени Салиха Сайдашева 11 апреля, в 18.30. Мероприятие пройдет в рамках гастрольного тура по городам Поволжья в рамках программы Министерства культуры России "Всероссийские филармонические сезоны".

Капелла - старейший в России профессиональный хоровой коллектив, который ведет свою историю с 1479 года. О мастерстве коллектива в разное время с восхищением высказывались Роберт Шуман, Гектор Берлиоз, Владимир Стасов и многие другие. Выступления капеллы в России за рубежом неизменно сопровождаются восторженными откликами в прессе.

В программе концерта, который пройдет в Казани, русская духовная музыка и обработки русских народных песен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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