2019-04-07T16:43:56+03:00
Происшествия

В Набережных Челнах мужчина провалился под лед во время рыбалки

Его удалось спасти сотрудникам МЧС Татарстана
Лика ИСАЕВА
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Мужчина провалился под ледМужчина провалился под ледФото: МЧС по Татарстану
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ЧП произошло в субботу, 6 апреля, в 9.40. По телефону "112" поступило сообщение, что в Набережных Челнах в поселке ГЭС на реке Мелекеска у комплекса 10/57 тонет мужчина. Рыбак провалился под лед, и выбраться на берег самостоятельно не может.

На место происшествия сразу выдвинулись спасатели ЗПСО-6 на судне на воздушной подушке "Хивус-6". Сотрудникам МЧС республики, прибывшим на место происшествия, удалось быстро извлечь из воды и доставить на берег провалившегося под лёд 33-летнего мужчину.

- Пострадавший госпитализирован в БСМП Набережных Челнов с переохлаждением, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Предварительная причина происшествия – нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах в весенне-зимний период.

ИСТОЧНИК KP.RU

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